Bad Wildbad Nachbarschaftsfest im Ginsterweg ein Erfolg

Hoffen auf Fortsetzung

Inzwischen haben viele Häuser neue Besitzer, denn die Generation der Erbauer ist weggezogen oder verstorben. Die Kinder von damals sind ihren Berufsstandorten nachgezogen. Neue Familien mit Kindern leben mittlerweile in diesem Ortsteil. Und allen scheint es zu gefallen, dies jedenfalls war in den lebhaften Gesprächen untereinander zu vernehmen. Reichhaltig waren ein Kuchen- und ein Salatbuffet. Selbstgebackenes Brot und diverse Schmankerl erfreuten den Gaumen. Das mitgebrachte Grillgut wurde auf einem Schwenkgrill und einem Gasgrill zubereitet. Es stimmte alles an diesem Spätsommerabend. Die Kinder hatten sich auch in diesem Jahr wieder etwas Besonderes ausgedacht. Zu hoffen bleibt, dass diese gute Idee der nachbarschaftlichen Begegnung auch weiterhin fortgesetzt werden kann. Familie Haag gebührt an dieser Stelle Dank, und vielleicht gelingt es im nächsten Jahr noch mehr "Ginsterwegler" zur Teilnahme zu gewinnen.