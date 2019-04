Bad Wildbad Nach Feuer: Polizei geht von Brandstiftung aus

In der Nacht vom 24. auf den 25. April ist ein jahrelang unbewohntes Haus in der Olgastraße in Brand geraten. Eine Augenzeugin hatte das Feuer bemerkt und gegen 4.45 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Als die Wildbader Feuerwehrleute wenige Minuten später an dem Gebäude, das zum umzäunten "Kuratrium"-Areal gehört, ankamen, hätten sich die Flammen bereits ihren Weg durch das Dach gebahnt, heißt es in einer Pressemitteilung der Wildbader Feuerwehr. Um das Feuer zu bekämpfen, seien erste Löschtrupps mit Atemschutz ins Gebäudeinnere vorgedrungen, während die Brandherde von außen mit Unterstützung der Drehleiter bekämpft wurden. Als sich im Laufe der Löscharbeiten im Gebäude Teile der Decke lösten, mussten die Trupps aus dem Inneren abgezogen werden.

Etwa gegen 5.30 Uhr war der Brand zwar gelöscht, doch erst gegen 8.45 Uhr sei der Einsatz für die Feuerwehr beendet gewesen, nachdem die letzten Glutnester von Atemschutztrupps bekämpft worden waren. Die Wildbader Feuerwehr war unter der Einsatzleitung von Stadtbrandmeister Tido Lüdtke mit 26 Feuerwehrleuten und sieben Fahrzeugen vor Ort, ebenso wie Helfer des DRK-Ortsverbandes Oberes Enztal. Verletzt wurde niemand.

Nun ermittle die Polizei wegen Brandstiftung, erklärte Polizeisprecherin Sabine Doll. Die Kollegen hätten das Haus so kurz nach dem Brand zwar noch nicht betreten können, so Doll weiter, doch deute nach derzeitigem Kenntnisstand vieles auf Brandstiftung hin. "Es muss sich jemand in dem Haus aufgehalten haben", berichtet die Polizeisprecherin. Anders könne man sich nicht erklären, wie mehrere Brandherde zustande kommen sollten. Auch Lüdtke schließe einen technischen Defekt eher aus, da das leer stehende Gebäude "stromlos und eigentlich zum Abriss bestimmt" sei.