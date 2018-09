Bad Wildbad Mehr als 160 Läufer beim Thermenlauf

Umkleideräume und Duschen für die Läufer befinden sich in der Hermann-Saam-Sporthalle an der Bismarckstraße. Das Staatsbad Wildbad sponsert den Thermenlauf mit einem kostenlosen Eintritt für Startkarteninhaber in die Vital-Therme. Die Siegerehrung sowie die Bewirtung der Sportler findet im Gemeindezentrum der katholischen Kirche statt.

Weitere Informationen gibt es bei Beate Braun, Telefon 07081/31 69, E-Mail thermenlauf-badwildbad@web.de und im Internet unter www.tsvwildbad-thermenlauf.de.