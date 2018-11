Bad Wildbad "Man hat mich damals als ökologischen Spinner betitelt"

Müllerschön wusste zu berichten, dass die Windkraftentwicklung in den vergangenen 25 Jahren vorangekommen ist; derzeit gebe es 30 000 Windräder in Deutschland, allerdings nur 700 in Baden-Württemberg. Die Region sei damit deutsches Schlusslicht. Im vergangenen Jahr, so Müllerschön, seien 100 neue Windräder hinzugekommen, das größte mit einem Rotordurchmesser von mehr als 140 Metern und einer Leistung von 6150 Kilowatt befinde sich auf einem Testfeld. Im Jahr 2018 seien Genehmigungen für 30 neue Windräder erteilt worden. "18,8 Prozent Windenergie wird ins Netz eingespeist und rund 40 Prozent mit allen anderen regenerativen Energien", so Müllerschön. Wichtig sei dabei, so der Geschäftsführer des Energiebergs, dass der Strom ökologisch erzeugt wird und damit zur Klimarettung beitrage. Er rechnete vor, dass pro Windrad etwa drei bis vier Dörfer mit fünf- bis zehntausend Einwohnern energetisch versorgt werden könnten.

Angesprochen wurden auch die drei Windrad-Anlagen im Gebiet "Kälbling" an der Grenze zu Schömberg und die geplanten fünf Windräder auf der Langenbrander Höhe, die etwa 15 000 Personen mit Strom versorgen könnten und deren überschüssige Energie sich zur Herstellung von synthetischem Erdgas für Heizzwecke oder zum Autofahren verwenden ließe.

Problematisch sah Müllerschön, dass die Energieziele nicht erfüllt werden könnten. "Heutige CO2-Einsparungen sind erst in 30 Jahren spürbar", so seine Einschätzung und weiter: "Windräder müssten im Rahmen der Dezentralisierung auch im Süden Deutschlands gebaut werden". Er ging noch einen Schritt weiter und sagte: "Wer das Klima nicht schützt, der muss auch die Natur nicht schützen."

Zum Thema "Akzeptanz im Süden" berichtete er über den Strommix in Karlsruhe, zusammengesetzt aus Windenergie, Solar, Wasserkraft und Biogasenergie, aus dem Ökostrom hervorgebracht werde, der etwa vier Cent teurer sei als normaler Strom.

Bisher sei auch zu wenig gekämpft worden gegen die Argumente der Windkraft-Gegner. Die SPD in Schömberg und Wildbad bekenne sich zur Windkraft, trotz großer Diskussion über Windkraftanlagen in der Region. Für die Windkraft spreche der positive Bürgerentscheid in Schömberg.

Müllerschön thematisierte auch die Speicherung von Strom durch Kleinspeicheranlagen und Großspeicherung, sieht aber eine bessere Lösung und eine große Chance darin, überschüssigen Strom in Gas umzuwandeln.

Die anwesenden Gäste bei der 60-plus-Veranstaltung hatten ausreichend Gelegenheit mit Müllerschön ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und auch ihrem Unmut über Gegner der Windkraft Luft zu machen.