Bad Wildbad Mahnmal erinnert an Flugzeugabsturz

Die abgestürzte Jaguar-Maschine der Royal Air Force war in Hahn gestartet. Pilot Sheridan Paul Nelson sah die das Enztal zwischen Höfen und Calmbach querende, später deutlicher gekennzeichnete Hochspannungsleitung nicht oder bemerkte sie zu spät. Er und sein amerikanischer Co-Pilot konnten sich noch mit dem Schleudersitz aus dem abstürzenden Flieger katapultieren. Der Amerikaner überlebte mit verhältnismäßig geringen Blessuren. Nelson starb allerdings dennoch an Ort und Stelle. Er schoss sich mit dem Schleudersitz in einem so ungünstigen Winkel in den Hang neben der B 294, dass er nicht überleben konnte.

Spekulationen, ob dies damit zusammenhing, dass er die Maschine nicht über bewohntem Gebiet niedergehen lassen wollte, oder ob einfach unglückliche Umstände die Ursache waren, ließen sich nie klären. Dies nahm der tödlich Verunglückte wohl für immer mit ins Grab. Schon kurz nach dem Absturz war das Gebiet weiträumig abgesperrt. "Am Unglücksort war Kompaniefeldwebel Peter Liebig vom damals noch existierenden Wildbader Bundeswehrkrankenhaus als einer der ersten in die Organisation an der Unglücksstelle involviert", erinnerte sich vor längerer Zeit im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten Jochen Borg.

Im Radio hatte er auf der Heimfahrt von außerhalb von dem Unglück gehört. Sorge um die beiden damals kleinen Kinder und Frau Andrea trieb ihn, und so ging es wohl vielen, nach den groben Informationen über das Geschehen auf Umwegen – die Bundesstraße war gesperrt – nach Hause. Ihm und vielen anderen in Calmbach Lebenden, besonders auch den damaligen Realschülern, steckt der Schrecken wohl dauernd in den Gliedern, wenn sie sich an das Geschehen und die riesige Gefahr erinnern, der sie oder ihre Angehörigen ausgesetzt waren.