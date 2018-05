Bad Wildbad Mack schreibt Ministerien an

Sollte ein Wolf Verhaltensauffälligkeiten zeigen, müsse er schnell zum Abschuss freigegeben werden. In der Schweiz gebe es beispielsweise eine Lagebeurteilung zur Gefährlichkeit von Wölfen, die einen Abschuss rechtfertigen. "Wir brauchen das Rad also nicht neu erfinden", so Mack. "Nachdem wir das erste Wolfsgebiet in Baden-Württemberg sind, fordern wir, dass man sich dieser Fragestellungen umgehend annimmt und die Menschen nicht im Unklaren lässt."