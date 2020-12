Bad Wildbad Mack: "schon ein beklemmendes Gefühl"

Vermisst hat Mack allerdings die persönlichen Kontakte. Und er hat aufgrund der Situation, dass trotz Hygienekonzept alle in Quarantäne mussten, eine Konsequenz gezogen: "Als Konsequenz werden wir die nächste Gemeinderatssitzung digital abhalten und auf Ausschusssitzungen verzichten."

Dem scheidenden SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bad Wildbader Gemeinderat, Bruno Knöller, sind soziale Kontakte sehr wichtig. "Ich treffe gerne Leute, nehme sie am liebsten in den Arm". Das gehe natürlich derzeit sowieso nicht, aber der Kontakt zu den Menschen fehle ihm. Dennoch hat er seine Quarantäne-Zeit gut rumgebracht und "viel geschlafen, gelesen und gequizzt".

Er bezeichnet die verhängte Quarantäne als "sehr übervorsichtig, sie hat aber zumindest niemand geschadet". Außer vielleicht den Selbstständigen, die es schwer gehabt hätten, alles zu organisieren, schränkt er ein. Die fürsorgliche Verwandtschaft habe ihm jeden Tag das Essen vor die Tür gestellt und das (gespülte) Geschirr wieder abgeholt. "Das war wie im Gefängnis, aber sehr liebevoll", erzählt er schmunzelnd.

Bereits vor der Quarantäne war Rita Locher, die Vorsitzende der FWV/FDP-Fraktion im Gemeinderat, mit ihrem Veranstaltungsservice schwer von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gebeutelt: "Die Corona-Pandemie hat die Catering- und Event-Branche schwer getroffen. Das letzte halbe Jahr war geprägt von Absagen und Verschiebungen von physischen Events zu Anfang des Lockdowns, gefolgt von Hoffnung nach ersten behördlichen Lockerungen im Mai und Juni. Die aktuell neuen Maßnahmen des Lockdowns, mit denen auch weitgehende Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich verhängt wurden, machen eine Planung für alle Beteiligten schwierig. Wir gehen davon aus, dass die Auswirkungen bis ins kommende Frühjahr spürbar sind und sich die Catering- und auch die Event-Branche nur langsam von den Folgen erholen wird."

In der Zeit der Quarantäne konnte sie dann ihre berufliche Tätigkeit überhaupt nicht ausüben. Deshalb hat sie sich in diesen Tagen "vermehrt mit möglichen Alternativen zur Durchführung von Events auseinandergesetzt". Sie setzt sich mit der durch Corona voranschreitenden "Digitalisierung von Events" auseinander und will prüfen, ob "diese neuen Eventformate für uns und Bad Wildbad eine Alternative darstellen".

Viele Zeitfenster habe sie zudem für ihre ehrenamtliche Tätigkeit nutzen können, etwa für Kreistag, Gemeinderat und den Verein Mukoviszidose. Ansonsten habe sie die Quarantäne (natürlich) zu Hause verbracht und bereits die ersten Sonnenstrahlen genutzt und im Garten letzte herbstliche Arbeiten verrichtet, den Garten winterfest gemacht "und mich so in frischer Luft bewegt". Ansonsten habe sie versucht Dinge anzugehen, die sie bislang vor sich hergeschoben hat: Schränke ausgemistet, mit Freunden länger als bisher telefoniert und ausgiebig die Tageszeitung gelesen.

Aus ihrer "bisher gesammelten Lebenserfahrung im Umgang mit Schicksalsschlägen habe ich eine gewisse Willensstärke und Motivation entwickelt, die mir hilft, neue Herausforderungen mit einer optimistischen Grundhaltung zu akzeptieren", teilt Locher weiter mit. Dies habe ihr auch in der Zeit der Quarantäne geholfen, um mit Kreativität, einer gewissen Genügsamkeit und mit Gelassenheit durch diese Zeit zufrieden und ausgeglichen zu kommen. Trotzdem ist sie dankbar, dass sie am Mittwoch "nach der Quarantäne wieder meine Joggingschuhe schnüren kann, um eine Runde an der frischen Luft zu laufen".

Am Ende der Quarantäne geht es Jochen Borg (CDU) "gut, fühle mich prima und ausgeruht. Auch freut es mich, dass ich außer mit dieser Quarantäne nicht von Corona betroffen bin. Ich hoffe, dass dies auch so bleiben wird." Er hat den Garten besonders zu schätzen gelernt, "in Gedanken an die Menschen, welche diese Möglichkeit nicht haben und zum Beispiel eine Quarantäne-Anordnung in einer kleinen Wohnung ohne Balkon in der Großstadt verbringen müssen."

Langweilig sei es ihm zu keiner Zeit gewesen, vielmehr habe er Dinge aufarbeiten können, die im Alltag zu Hause liegen geblieben seien.

Aufgefallen sei ihm, "wie sich der normale Lebensrhythmus schlagartig verändern kann. Plötzlich ist man trotz aller Vorsicht doch Corona-Betroffener, plötzlich ist man aus dem normalen Alltagsleben gerissen. Plötzlich muss man zu Hause bleiben und dies bei mir, als jemand, welcher gerne unterwegs ist und viel mit Leuten in Kontakt ist. Auf einmal kann man nicht mehr spazieren gehen oder gar mit dem Fahrrad fahren".

Am vergangenen Mittwoch habe er einen Corona-Test gemacht. Zwar habe er sich immer fit gefühlt, "aber der Test war mir zur Sicherheit bezüglich meines familiären Umfeldes sehr wichtig", betont er. Das sei eine spannende Sache gewesen und "ich war überglücklich, das der Test negativ ausfiel".

Im Familienbetrieb sei der Regelbetrieb im Büro und Geschäft gewährleistet gewesen. Vieles werde sowieso per Telefon oder E-Mail geregelt. Natürlich habe er seiner Hauptaufgabe, Kunden zu besuchen, nicht nachkommen können. "Kundenbesuche und sonstige Termine wurden verschoben und werden nachgeholt. Neue Termine wurden gleich ab Quarantäne-Ende gelegt. Aber es fühlt sich schon komisch an, wenn man nicht einmal mehr in seinen eigenen Betrieb darf."