Bad Wildbad Los geht es mit der Einführungsphase

Dass Bedarf zur Betreuung von Kleinkindern besteht, steht außer Frage. Voll belegte Kitas belegen die Situation und die Nachfrage nach ergänzenden Kinderbetreuungsangeboten, vor allem für bis zu Dreijährige, ist sehr groß. Der Vorteil einer Betreuung durch Tageseltern – in der Regel sind es Tagesmütter – liegt im familiären und geborgenen Rahmen.

Dieser lässt sich individuell und flexibel gestalten, wobei die Kleinkinder eine feste Bezugsperson haben.

Katrin Merz aus Calw-Altburg ist eine junge energiegeladene Mutter mit vier eigenen Kindern. Berufstätigkeit kommt für sie momentan nicht in Frage. Sie wurde von einer Nachbarin im Ort darauf angesprochen, inwiefern sie sich vorstellen könne, als Tagesmutter zusätzlich zu ihren eigenen auch noch die Kinder von anderen Eltern zu betreuen. Die Nachbarin hat sich – auch aus eigenem Interesse – um alles Organisatorische gekümmert und für Merz die Informationen zur Qualifizierung besorgt.

Den Einführungskurs hat sie bereits absolviert und betreut seit April drei Kinder – darunter auch die der Nachbarin und zusätzlich zwei weitere aus der eigenen Familie. Fünf Kinder darf sie zeitgleich betreuen, insgesamt acht im Alter von einem, drei und fünf Jahren sind bei ihr angemeldet. "Ich kann das jeder Mutter mit mehreren Kindern, die nicht berufstätig ist, nur empfehlen." Kinder essen bei ihr am Mittagstisch mit und werden auch mal länger als vereinbart betreut.

Eltern haben Wahlrecht

Auch die 50-jährige Marion Beck aus Bad Wildbad hat sich für die Qualifizierung zur Tagesmutter entschieden. Ihre Motivation liegt ganz woanders. Vormittags übt sie einen Bürojob aus, aber am Nachmittag war es ihr in den eigenen vier Wänden zu ruhig, seit die eigenen Kinder nicht mehr mit ihr unter einem Dach leben.

Sie betreut ausschließlich nachmittags seit Februar zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren. Die beiden kommen dann zur ihr, wenn der örtliche Kindergarten schließt und bleiben in der Zeit von 14.30 bis 18.30 Uhr in ihrer Betreuung. In Ausnahmefällen wird sie auch schon mal als sogenannte "Kinderfrau" tätig und betreut am Abend in der Wohnung des Kindes.

Solange ein Kind noch unter drei Jahren ist, haben die Eltern das Wahlrecht zwischen einem Betreuungsangebot seitens der Kommune oder Kirche, während bei den über Dreijährigen diese Einrichtungen Vorrang haben. Hier wird die Tagespflege durch Mütter oder Väter (Letztere sind eher die Ausnahme) ergänzend tätig.

Sailer-Spies führt nicht nur die Qualifizierungskurse unter dem Dach des Diakonieverbandes Nördlicher Schwarzwald durch, sie ist auch ständig auf der Suche nach neuen Tagespflegeeltern.

Die Qualifizierung dauert insgesamt 120 Stunden und setzt sich aus einer Einführungsphase beim Landratsamt Calw an vier Tagen und einer Vertiefungsphase an 15 Tagen mit anschließender Abschlussprüfung zusammen. Bereits nach der Einführungsphase kann nach Erteilung der Pflegeerlaubnis die Betreuung in der Kindertagespflege beginnen. Die Vertiefungsphase läuft parallel zur Praxis.

Weitere Infos

Der nächste Einführungskurs beginnt am 6. Februar 2019. Nähere Informationen sind auf den Internetseiten www.diakonie-nordschwarzwald.de oder direkt bei Marion Sailer-Spies unter der Rufnummer 07452/84 10 70 erhältlich. Mails unter m.sailer-spies@diakonie-nsw.de.

Anmeldungen zum Einführungskurs sind auch direkt beim Landratsamt Calw unter der Telefonnummer 07051/ 16 01 46 (Martina Haag und Silvia Murphy) möglich.