Auch wenn derzeit die Arbeiten zu ruhen scheinen, so hoffen die Anlieger in der Jahnstraße in Calmbach, dass die gegenwärtigen Tiefbauarbeiten zur Erneuerung der Wasserleitung bald vollends über die Bühne gehen. Die Haushalte sind teils über provisorische Verbindungen mit Wasser versorgt. Die Schüler der Fünf-Täler-Schule werden wohl noch Arbeiten vor dem Zugang und Hof zu den Gebäuden erleben. Aber der Gehweg ist frei und der Graben gut abgesichert. Schon vor längerer Zeit wurde die notwendige Erneuerung der Wasserleitung in Abschnitten gestartet. Die laufende Baumaßnahme ist der letzte Teil und führt bis zur Kriegsstraße. Foto: Schabert