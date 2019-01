Bad Wildbad Leichen-Fund: Toter ist identifiziert

Der Tote konnte anhand weiter gehender Untersuchungen im Anschluss an die am Montag durchgeführte Obduktion nun eindeutig identifiziert werden. Er lebte zum Zeitpunkt seines Verschwindens in einer sozialen Einrichtung. Eine großanlegte Suchaktion unter Einbindung von Hunden und Polizeihubschrauber führte damals nicht zum Auffinden des Vermissten.

Die genaue Todesursache konnte nicht geklärt werden, Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen weiterhin nicht vor.