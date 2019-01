Bad Wildbad Leichen-Fund: DNA-Analyse soll Klarheit bringen

Waldarbeiter hatten bei Baumfällarbeiten die Leiche bereits am vergangenen Donnerstag entdeckt. Die teilskelettierten Überreste lagen in einem Gestrüpp am Enzufer und wurden eher zufällig von den Arbeitern entdeckt.

Am Montagmorgen wurde der Leichnam von der Gerichtsmedizin Tübingen in Stuttgart obduziert. Es ergaben sich bisher keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Leiche ist laut Obduktionsergebnis vermutlich männlich, eine Identifizierung des Toten konnte bislang jedoch noch nicht erfolgen, da die Leiche einfach zu lang am Enzufer lag.

Ob es sich bei dem Toten um einen seit vergangenem Sommer vermissten Mann handelt, wollte die Polizei auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren. Natürlich sei das nicht auszuschließen, doch Gewissheit bringe erst die DNA-Analyse. Deswegen sei auch die Todesursache aktuell noch unklar.