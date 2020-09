Bad Wildbad "Lebensgefahr": Unbekannte wüten im Kurpark

Wie nun am Dienstag in einer Pressemeldung mitgeteilt wurde, haben am vergangenen Wochenende wieder Unbekannte ihr Unwesen getrieben. Am Luft- und Sonnenbad wurden Wände beschmiert und rausgerissen sowie Flaschen zertrümmert. An der Aussichtsplattform oberhalb der Enzuferabsenkung haben die Unbekannten eine Bank auf den Weg geworfen. Überall wurden Feuerwerkskörper, Müll und kaputte Flaschen hinterlassen. "Die Bank von der Aussichtsplattform in Richtung Enzuferabsenkung zu werfen ist lebensgefährlich, da sich darunter ein frequentierter Weg befindet. Unser Kurpark wird auch bei Dunkelheit von Spaziergängern genutzt. Wir haben die Bank am Sonntagmorgen komplett zerstört aufgefunden. Die Bank wurde für eine ältere Dame dort platziert, da sie den Weg in die Stadt ohne eine Pause nicht mehr schafft. Nun müssen wir überlegen, ob wir am Standort der Aussichtsplattform überhaupt wieder eine Bank platzieren können", so Dorothee Rath, stellvertretende Kurparkleiterin.

Hoffen auf Einsicht