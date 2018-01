Bad Wildbad Lautenhofkurve: Bauarbeiten gehen weiter

Die Bauarbeiten gehen weiter. Geschützt und abgetrennt von der Enz durch eine drei Meter hohe Barriere mit rund 240 Säcken aufeinandergeschichteter BigPacks, hinter denen eine Steinschüttung mit Granit-Schroppen (Steinen) und Granit-Mineral-Gemisch als Filter eingebracht wurde, damit keine Zementbrühe in die Enz gelangt, war vor über einem Monat eine Arbeitsfläche geschaffen worden, welche die Bohrarbeiten für die inzwischen aufgestellten Bohrgeräte möglich macht. Knapp 100 Bohrpfähle wurden eingebracht, wovon jeder Dritte mit Baustahl bewehrt war. Diese Pfähle stecken bis zu zwei Metern im Buntsandstein.

14 Meter tiefe Bohrung

Seit Montag sind nun Spezialisten am Werk, die mit einer Spezial-Bohrmaschine durch die "Köpfe" der Betonpfähle im 45-Grad-Winkel in den dahinterliegenden Fels bohren, um Löcher zu schaffen für die Gewindestangen, mit denen sozusagen die Mauer aus Bohrpfählen im Buntsandstein "angebunden" wird, Felsanker also.