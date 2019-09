Bad Wildbad L 76b gesperrt: Mehr als 80 Kilometer Umweg

Das bedeutet also, dass die Auto-, Motorrad- und auch Lastwagenfahrer in dieser Zeit teilweise beträchtliche Umleitungen in Kauf nehmen müssen. Da derzeit auch noch die Arbeiten an den Landesstraßen L 339 und L 340 bei Dobel und Dennach laufen, wird die offizielle Umleitung noch länger. Die führt nämlich noch bis zum 20. September über Bad Wildbad, Höfen, Neuenbürg, Birkenfeld, Conweiler, Marxzell, Bad Herrenalb, Loffenau und Gernsbach zum Kaltenbronn. Laut Google Maps beträgt die Länge dieser Strecke von Sprollenhaus auf den Kaltenbronn somit 82,9 Kilometer. Als Fahrzeit werden eine Stunde und 49 Minuten angegeben.

Maßnahmen abgestimmt