Bad Wildbad. "Erhöhungen sind immer nicht sehr freundlich", sagte Bad Wildbads Bürgermeister Klaus Mack in der jüngsten Gemeinderatssitzung beim Thema Erhöhung der Kurtaxe. Aber die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) habe in ihrem Bericht mit mahnenden Worten darauf hingewiesen, dass die Einnahmesituation der Stadt verbessert werden müsse und dabei explizit auch die Kurtaxe angesprochen. Die GPA habe die geltende Satzung als "rechtsmissbräuchlich" moniert, heißt es in der Sitzungsvorlage. Denn auch die beruflichen Übernachtungen fallen darin unter die Kurtaxe, würden aber direkt wieder davon befreit. Dieser Kniff habe das Ziel, die angefallenen Übernachtungen im Finanzausgleichsgesetz beim Fremdenverkehrslastenausgleich geltend zu machen. Durch die Korrektur erhalte die Stadt nun etwa 7700 Euro pro Jahr weniger an Zuweisung. Statt der rechtlich höchstzulässigen Kurtaxe von 6,21 Euro beschloss der Gemeinderat einstimmig die Erhöhung für den Kurbezirk I von drei auf 3,30 Euro, in den restlichen Kurbezirken von 1,80 auf zwei Euro. Die Stadt rechnet mit Mehreinnahmen von rund 39 000 Euro.