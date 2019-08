Bad Wildbad Kurstadt ist im SWR-Fernsehen zu sehen

Bad Wildbad - Am 13. August drehte ein Filmteam des SWR einen Beitrag über die Entwicklung Bad Wildbads, teilt Bad Wildbads Bürgermeister Klaus Mack mit. "Dabei ging es um Erfolge wie auf dem Sommerberg, aber auch um Herausforderungen wie die Frage, was mit dem neuen Eberhardsbad passieren soll", so der Rathauschef. Der Beitrag werde Teil einer Sendung aus St. Blasien am Samstag, 31. August, ab 19.30 Uhr im Südwestfernsehen sein.