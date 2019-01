Bad Wildbad Kümmerer wollen Kummer vermeiden

Keine Ersatzpolizei

Eine Ersatzpolizei wollen die Nachtwanderer keineswegs sein. Dennoch haben bald nach der Gründung 2014 in Calmbach und ein Jahr später in Wildbad ihr Auftreten und ihr Kontakt zur Jugend zu einem drastischen Rückgang des Vandalismus geführt. Sie sind Kümmerer, die Kummer zu vermeiden oder zu reduzieren versuchen. So konnte beim Calmbacher Bahnhof im vergangenen Jahr zwischen jungen Leuten und älteren Anwohnern vermittelt werden. Die einen ließen es nach freundlichen Gesprächen ruhiger angehen, die anderen zeigen Verständnis, wenn es mal nicht ganz geräuschlos geht.

Auch wegen der Toilette in der Schule, von jungen Mädchen angesprochen, berichtete Kuhnle von einer Lösung, für die sich Schülerinnen später bei den Nachtwanderern bedankten. Verstärkt will man den Blick auf den Wildbader Kurpark lenken. In jüngster Zeit haben sich dort Spuren gezeigt, die Jugendgruppen vermuten lassen. An einem Info-Stand sind die Nachtwanderer 2019 bei der Feier zum 25-jährigen Bestehen des Kindergartens in Calmbach zugegen. Hier sollen junge und erwachsene Besucher über die Aufgaben der Nachtwanderer informiert werden. Sie sehen auch die Kinderschüler als ihr Klientel.

Gerade den Jüngsten und Schülern jeden Alters sollen die im Enztal in Geschäften und Einrichtungen in ein bundesweit einheitliches Konzept eingebetteten, von den Nachtwanderern initiierten Notinseln für sich bedroht fühlende oder in Not gekommene Jugendliche dienen. Um sie weiter bekannt zu machen, wird im dritten Jahr im Rahmen des Sommerferienprogramms in Calmbach und Wildbad auch 2019 wieder eine abwechslungsreiche Notinselrally angeboten.

Weitere Informationen: www.nachtwanderer-calmbach.de