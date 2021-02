1 Foto: Schwarzwälder Bote

Mit einer Anfrage zur Lage der Ortsschilder vor allem in Calmbach

Mit einer Anfrage zur Lage der Ortsschilder vor allem in Calmbach meldete sich der scheidende SPD-Fraktionsvorsitzende Bruno Knöller in der jüngsten virtuellen Sitzung des Gemeinderates zu Wort. "Die Ortsschilder in Richtung Höfen und bei der Brennerau entsprechen nicht der tatsächlichen Bebauung. Die müssten viel später kommen", so Knöller. So befänden sie sich bereits innerhalb der örtlichen Bebauung und die Anwohner müssten großen Lärm erdulden. Besonders an der B 294 profitierten diese im Moment nicht von der Tempo-30-Regelung ab Ortseingang. Bei diesem Punkt sprang ihm auch Jochen Borg (CDU) zur Seite: "Das Thema ist ganz, ganz wichtig." Bürgermeister Klaus Mack erwiderte, dass man das Thema an das Landratsamt weiterleiten könne. Allerdings machte er dabei wenig Hoffnung, denn seines Wissens richte sich die Lage der Ortsschilder auch nach historischen Grenzen.Foto: Mutschler