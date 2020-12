Bad Wildbad Knapp 100 Jäger versammeln sich am Freitagvormittag zur Drückjagd auf Eiberg

Bad Wildbad-Calmbach. Haufenweise schweres Gefährt konnte einem am Freitagmittag vom Calmbacher Eiberg her entgegenkommen. Dort, wo seit dem Morgen eine Drückjagd mit fast 100 Teilnehmern stattgefunden hatte, zu der ForstBW und Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) eingeladen hatten. Das zuständige Landratsamt Calw hatte die Jagd bewilligt. In der Presse war das Vorhaben angesichts des derzeitigen Infektionsgeschehens gescholten worden. Hauks Büro verteidigte die Treibjagd auf Calmbacher Gemarkung, bei der Minister und Jäger Hauk selbst zugegen war, und versicherte, dass strenge Abstands- und Hygieneregeln eingehalten worden seien.