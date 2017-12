Bad Wildbad Kleines Orchester auf der Bühne

Bad Wildbad. Die Zahl der Auftritte des Marcel-Baluta-Ensembles ist zurückgegangen. Trotzdem gibt es noch immer freitagabends die themenbezogenen Sonderkonzerte, und an den Montagabenden die Wunschkonzerte. Allerdings sind manche Wünsche aufgrund der geringen Musikerzahl nicht erfüllbar.

Musik zur stillen Nacht

Während der Festtage von Weihnachten bis Neujahr werden die Musiker Marcel Baluta (Violine und Leitung), Ewa Baluta (Cello, Gesang und Moderation), Mihaela Stojan (Violine) und Natalie Dovbych (Klavier) allerdings wieder bei zahlreichen Musikveranstaltungen im Einsatz sein: So wird am Sonntag, 24. Dezember, um 15 Uhr mit "Stille Nacht", Musik zum Heiligen Abend im Forum König-Karls-Bad geboten. Am ersten Weihnachtsfeiertag lädt das Ensemble um 15.30 Uhr zu einem festlichen Weihnachtskonzert ein mit dem Titel "O du fröhliche." Dabei wirkt auch der Bad Wildbader Akkordeonist Philipp Haag mit, der bereits in seiner Studienzeit bei zahlreichen nationalen und internationalen Akkordeon-Wettbewerben Preise gewonnen hat. Haag ist seit diesem Jahr Solorepetitor mit Dirigentenverpflichtung am Stadttheater Pforzheim. Auf dem Programm dieses Konzerts stehen Kompositionen von Bach, Schuber, Mendelssohn Bartholdy sowie von Astor Piazzolla.