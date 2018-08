Bad Wildbad Kleines illustriertes Heft

Zum sechsten Mal erscheint der an die gleichnamige Heftreihe des Vereins und das einstige Jahrbuch des Landkreises Calw anknüpfende Band unter der Regie des KGV. Wichtige Vorarbeit hatte der Redaktionsbeirat geleistet, dem Klaus Pichler, Hans Schabert und Horst Roller angehören. Letzterer hatte die erst fertig gewordene Datei nochmals als gewissenhafter Korrektor durchgegangen.

Alle Beiträge sind illustriert und enthalten viele historische Bilder sowie Fotos aus der Gegenwart, die in Farbe erscheinen. Unter der Überschrift, "Einer der schönsten des Landes" geht Hartmut Würfele auf Geschichte und Besonderheiten des vor 400 Jahren auf den Brühl verlegten Calwer Friedhofs ein. "Althengstett – ein Ortsfamilienbuch entsteht" von Hannelore Kopp beschreibt lebendig, wie Gertrud Flik (1927-2017) nach Erscheinen ihres Heimatbuches 1999 jahrelang bis 2012 alle von 1559 bis 1960 in der Gäugemeinde lebenden Personen zusammengetragen und mit einem Helferteam im Druckwerk verewigt hat.

NS-Zeit ein Thema

Zwei Aufsätze befassen sich mit der NS-Zeit. Einen hat Kreisarchivar Martin Frieß geschrieben: In "Vom NS-Täter zum lehrenden ›Barras‹" verfolgt er den Weg des aus Neubulach stammenden Eugen Steimle. Der Lehrer von der Nagolder Christiane-Herzog-Realschule und Heimatforscher Gabriel Stängle hat zusammen mit den als Mitautoren genannten Schülern Theresa Henne, Damla Yildrim, Lara Lohmüller und Meike Gezmez den Aufsatz "Die ersten Monate der nationalsozialistischen Machtübernahme in Altensteig und die Absetzung von Bürgermeister Pfizenmaier" erarbeitet.

"Fleckenbücher als Ortsrechtssammlungen alter Zeiten" mit dem Untertitel "Gaugenwalder waren befugt einen Hasen mit der Hand zu fangen" hat Hans Schabert als Blick auch ins Unterreichenbach und Langenbrand des 16. bis 18. Jahrhunderts verfasst. Mit "Gustav Adolf Gedat (1903-1971)" macht Jörg Thierfelder, wie es in der Unterzeile heißt, "Anmerkungen zu einem bewegten Leben" – nämlich dem des Bundestagsabgeordneten und Publizisten, der das Forum Burg Liebenzell gründete.

Hellmut Gebauer blickt in "Herrschaft Schloss Vollmaringen" runde 700 Jahre zurück, als Ortsherren die von Tettlingen (Dettlingen) waren und führt von der Entwicklung der Herrschaft damals und der Entstehung des heutigen Baudenkmals am Südrand des Nagolder Stadtteils bis in die Gegenwart. "Die Luftverteidigungszone West im Landkreis Calw" hat Friedrich Wein untersucht. Er geht auf Flugabwehrstellungen wie etwa am Egenhäuser Kapf, "Munitionsniederlagen" wie bei Althengstett oder den Scheinflugplatz Spielberg-Egenhausen ein. In "Der Theurerhof in Speßhardt" zeigt Klaus Pichler beispielhaft ein Stück Besiedelungsgeschichte des Nordschwarzwalds an einem Hufengehöft aus alten Tagen auf. Was Hirsau und die Ärztefamilie Römer mit der Behandlung des Schüttelfiebers und Entwicklungen zu dessen Ursachenforschung und Behandlung zu tun haben, wird der Leser aus der Betrachtung "Über die Hirsauer Atropin-Kur bei Parkinson’scher Erkrankung" von Hermann Wulzinger erfahren.

Weitere Sitzungsthemen waren die inzwischen elfte Auflage für 2019 vom "Veranstaltungskalender für Heimatgeschichte und Traditionspflege des Altkreies Calw", den die Genossenschaftsbanken fördern. Schon in den nächsten Tagen wird kurz nach dem gerade erschienenen 200. Nachrichtenbrief des KGV dessen Ausgabe 201 erfolgen.