Bad Wildbad Kleiner Bruder unterstützt

Bad Wildbad. Seit 2007 ist das Badhotel im Besitz der Familie Mokni. Die Geschichte der Moknis als Hoteliers in Bad Wildbad beginnt aber bereits 1993 mit der Übernahme des "Rossini". Das sei damals geschlossen gewesen und komplett renoviert worden.

2007 dann übernahmen die Moknis auch das direkt gegenüberliegende Badhotel. "Ich kann die Finger nicht vom Tourismus nehmen", erklärt er sein Engagement. Das Haus sei in einem "schlimmen Zustand" gewesen. Viel habe man investiert in Dinge, die ein Gast nicht sehe, etwa in neue Wasserleitungen und Ähnliches. 2014 seien dann, so Mokni, die Suiten, die Bar und die Büros fertiggestellt worden. Der erste Teil, also das zum Kurplatz hin sichtbare Gebäude mit 28 Betten, sei komplett fertig.

Aber das Haus habe ein Problem, erläuterte Mokni. Die Mehrzahl der Zimmer, nämlich 64, liege im hinteren Bereich. Insgesamt habe das Hotel 80 Zimmer mit 130 Betten. Bei zwei Häusern direkt nebeneinander habe man Schwerpunkte gesetzt. Das Badhotel sei für Übernachtungen und durch den direkten Zugang zum Palais Thermal vor allem auch für Wellnessgäste geeignet. Das Frühstück und weitere Speisen können dann im Rossini eingenommen werden. Zwei komplett eigenständige Hotels seien wirtschaftlich nicht möglich, sagt Mokni. Auch der Terrassenbetrieb mit zwei Terrassen nebeneinander funktioniere nicht. "Die Leute schreien nach dem Kurplatz aber es saß kaum ein Wildbader hier", sagt der Hotelier. Auch darum habe man sich zunächst dagegen entschieden, Restaurant und Küche im Badhotel zu renovieren.