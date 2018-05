Bad Wildbad Klangerlebnis der besonderen Art

Bad Wildbad. Ein Klangerlebnis der besonderen Art war das Konzert für Posaune und Orgel in der Bonifatius-Kirche in Bad Wildbad. Bereits zum wiederholten Mal gastierten Péter Vámosi (Posaune) und Karl Echle (Orgel) in dieser Kirche und boten musikalische Werke von Komponisten aus verschiedenen Ländern sowie aus ganz unterschiedlichen Musikepochen.