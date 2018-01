Bad Wildbad Kirche St. Bonifatius bleibt vorerst zu

Am gleichen Tag wurde eine wertvolle weiße Altardecke mit Wachs beschmiert. Mehrmals beschmutzten Unbekannte ein Weihwasserbecken mit Zeitungen und Streichhölzern.

Marienfigur beschmiert

Eine große Marienfigur, zwei kleine Bilder und der Boden hinter dem Altar wurden ebenfalls beschmiert. Selbst das Jesuskind in der Krippe blieb nicht verschont. Unbekannte schwärzten es an einigen Stellen mit Feuer an.

Damit nicht genug: Unbekannte versuchten, Gesangbücher und ein vergoldetes Tuch anzuzünden. In das Polster einer Kniebank brannten die Täter drei Löcher ein. "Ständig fehlen Zündhölzer", so Schulz. "Wir haben keine Ahung , wer das macht", klagte Pfarrvikar Pater Paulinus Chibuike Nwaigwe. Er ist Seelsorger in der Gemeinde.