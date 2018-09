Bad Wildbad Kinderschminken auch bei Jungs hoch im Kurs

Während die Helfer der Skizunft für das leibliche Wohl sorgten, kümmerten sich Sandra Schmauder, Lilli Brose und Tina Roller vom Familientreff um die Kinder. Schminken stand dabei an erster Stelle, wobei auch die Jungen entsprechend verziert werden wollten. Dafür waren die Mädchen mehr von den Glitzersternen begeistert.

Das Nageln war etwas schwieriger, aber auch die Mädchen schlugen die Nägel bis zum Kopf in den Holzstamm. An das Holzscheibenbrennen mit dem Lötkolben trauten sich nur die Älteren heran, und da musste recht sorgfältig gearbeitet werden, um ein kleines Bild oder gar seinen Namen zu "löten".

Gleichermaßen begeistert war man vom Bierkistenstapeln, wobei die "Stapler" an den zuvor aufgesetzten (leeren) Bierkisten weiter in die Höhe klettern mussten. Fiel der Stapel in großer Höhe um, so schwebte der Kletterer von den Helfern der Skizunft gut gesichert wieder zu Boden.