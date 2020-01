Bad Wildbad Keine Entschädigung nach Wolfs-Attacke?

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte ein Sprecher des Ministeriums, dass die Spannung des Zauns zu niedrig gewesen sei. Deshalb habe auch die Erdung nicht gepasst, so der Sprecher weiter. Nutztierhalter seien aufgefordert, in der so genannten "Förderkulisse Wolfsprävention" im Nordschwarzwald ihre Herden mit einem sachgemäß errichteten Elektrozaun zu schützen. Bad Wildbad liegt in dieser "Förderkulisse Wolfsprävention".

In dieser Region bezuschusst das Land die Anschaffung von Materialien für Herdenschutzmaßnahmen derzeit mit 90 Prozent der anfallenden Nettokosten. Auf Anfrage könnten Tierhalter eine kostenlose Herdenschutzberatung durch die FVA erhalten. Bei noch unzureichendem Herdenschutz könnten Nutztierhalter außerdem kurzfristig über die FVA die vom Umweltministerium bereitgestellten Notfall-Zaunsets beziehungsweise Flatterband mit Stangen für 1,20 Meter Höhe ausleihen.