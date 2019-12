Bad Wildbad Kirche: Sanierung teurer als geplant

Einer sanften Vorreinigung mit feinem Sand aus Hochofenschlacke folgte ein Durchgang mit Wasser. Jetzt kann der schon im Vorfeld hinzugezogene Sachverständige den Zustand der Turm-Außenwand nochmals prüfen. Stein für Stein wird alles kartiert und das weitere Vorgehen in einem Maßnahmenkonzept festgelegt. Vor allem an den Backsteinen seien nach Beseitigung von Bewuchs und Ablagerungen größere Schäden festzustellen als ursprünglich angenommen. "An den Natursteinen sind die Schäden eher überschaubar", so Rist.

Dem Maßnahmenkonzept des Restaurators folgt die Ausschreibung durch den Architekten. Möglichst im Frühjahr 2020 soll dann mit den eigentlichen Erneuerungsarbeiten durchgestartet werden. Dies bedingt allerdings die Zustimmung seitens des Bischöflichen Bauamts in Rottenburg und des Landesamts für Denkmalpflege in Karlsruhe. Außerdem müssen auf dem überhitzten Baumarkt für den Auftrag geeignete Firmen gefunden werden.

Schon absehbar ist, dass die einst auf 568.000 Euro geschätzten Kosten für die Sanierungsarbeiten nicht ausreichen. Zu diesem von der Diözese Rottenburg-Stuttgart und dem Land aus Denkmalmitteln bezuschussten Betrag kommt nach einem vorläufigen Überschlag wohl ein weiterer sechsstelliger Brocken hinzu. Dafür werden von der Katholischen Kirchengemeinde St. Bonifatius Bad Wildbad als Bauherrin notwendigerweise weitere Förderanträge an die Diözese und den Staat gestellt, deren Bewilligung wie die Genehmigung des weiteren Vorgehens vor Arbeitsaufnahme abgewartet werden muss.

Im Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten am Turm der katholischen Kirche in Bad Wildbad wird laut Rist außerdem gerade geprüft, ob der teilweise aus Metall und Holz bestehende Glockenstuhl nicht vollständig in Holz ausgestaltet werden sollte. Dies brächte weniger Erschütterungen und damit weniger dadurch denkbare Folgeschäden am Bau. Überarbeitet werden sollen auch die Schallläden, damit besonders gegen den Berg die Lautstärke des Läutens besser dosiert wird. In Arbeit ist die Uhr. Zwar stimmt der Stundenschlag, aber abgelesen könnte die Zeit auch nicht werden, wenn der Turm nicht verdeckt wäre. Die Zeiger sind abmontiert und in der Werkstatt. Ertüchtigt wird auch der Blitzschutz.