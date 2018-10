Bad Wildbad Kantorin hört auf

Den Gottesdienst gestaltete die Wildbader Kantorei mit: Ein letztes Mal unter der Leitung von Fuierer und begleitet von Instrumentalisten trugen sie die kleine Orgelsolomesse von Joseph Haydn vor. Pfarrerin Angelika Germann führte durch den Gottesdienst und ihr Kollege Gottfried Löffler ging darauf ein, dass jeder Mensch seine Würde von Gott erhalte und es sich deshalb nicht mit dem christlichen Glauben vertrage, wenn Menschen wegen ihres Aussehens oder ihrer Leistung bevorzugt oder benachteiligt werden. Im Anschluss an den Gottesdienst konnten sich die Besucher am Buffet bedienen, bevor ein kleiner Reigen von Grußworten und musikalischen Darbietungen folgte. Chorsprecherin Heidi Berberich überbrachte den Dank für die gute Zusammenarbeit und Bezirkskantor Bernhard Müller stellte die musikalische Qualität der scheidenden Kollegin in den Mittelpunkt.

Nachfolge offen

Den Abschluss bildete Kirchengemeinderat Martin Koch, der das Singen der Kantorin mit den Kindern im Kindergarten als einen wichtigen Bestandteil der Arbeit in Erinnerung brachte. Annerose König und Tina Koch, Alexandra Cisowski und Bernhard Müller gaben der Veranstaltung den musikalischen Rahmen.