Bad Wildbad Kampf der Giganten im Ring

Bad WildbadGut gegen Böse, große, braungebrannte Muskelberge gegen kleine, bleiche Außenseiter, die mit taktischer Finesse überraschen, David gegen Goliath und das Spiel mit der Provokation, der Wut und den knallharten Kampftechniken – mehr als 250 Zuschauer sind gekommen, um das große Wrestling-Event der baden-württembergischen "Outlaws" zu verfolgen. Einige identifizieren sich schon durch Tattoos, Kleidung oder Fanartikel als Anhänger des amerikanischen Vorbilds, der schillernden Welt von "Raw" und "Smackdown".Bei den Amateurwrestlern in Bad Wildbad heißt es nun: "Summer is calling" – und damit auch der Schmerz. Bei der Show mit zahlreichen Gastkämpfern aus München, Berlin, der Schweiz und England treffen nicht nur Athletik und Entertainment aufeinander, sondern auch Charaktere, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: etwa Randy The Lumberjack, Roster des OWG, mit seiner Axt und seinem Powerhouse-Style, mit dem er seine kraftmäßige Überlegenheit ausspielt. Aber auch Diablo mit der Maske und teuflischen Tricks oder Furious Avery, die ihrer am Boden liegenden Konkurrentin Stephi Stern eine Rose auf die Brust legt, als wolle sie diese begraben.Der erste Höhepunkt des Abends ist der Kampf der Giganten – ein Match der Superlative. Muskelberg Bram, professioneller britischer Wrestler, tritt gegen Drake Destroyer – auch the Beast genannt – an. In dem Kampf geht es um den OWG World Heavyweight Champion Titel. Für die einander ebenbürtigen Über-100-Kilo-Männer ist die Arena zu klein. Zwischen den Zuschauern werfen sie einander über Tische, stülpen sich Mülleimer über den Kopf oder spucken dem anderen Wasser aus den Bechern der Zuschauer ins Gesicht. Auch der Referee (Schiedsrichter) hat ihnen nichts entgegenzusetzen. Letztlich unterliegt Bram nach mehrmaligem Auszählen unter dem Johlen und Schreien des Publikums dem Beast.

Nach dem Spektakel stürmen Fans den

Merchandise-Stand