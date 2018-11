Bad Wildbad Ist Zusammenleben möglich?

Während der Wolf im Schwarzwald erst seit kurzer Zeit zurück ist, haben Schäfereien in Ost- und Norddeutschland teils schon seit fast 20 Jahren Erfahrung mit der Koexistenz.

Eine Schäferin aus der Lüneburger Heide wird darüber berichten, wie sie mit ihrem Betrieb trotz mehrerer Wolfsrudel in der Umgebung zurechtkommt. Offenbar sei es möglich, Schafe und andere Weidetiere vor Übergriffen zu schützen. Der Bericht über ihre Erfahrungen mit gelingendem Herdenschutz könne wichtige Hinweise für Weidetierhalter geben, die seit der Rückkehr des Wolfes in den Schwarzwald in Sorge sind, teilen die Organisatoren mit.

Für rechtliche und politische Fragestellungen sowie Einblicke in Herdenschutzmaßnahmen im europäischen Umfeld wird der Landtagsabgeordnete Markus Rösler zur Verfügung stehen.