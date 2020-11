Bad Wildbad Ist Lockdown letzte Chance für Weihnachten?

"Der Tourismus ist der Leidtragende"

"Wir fühlen uns schon vor den Kopf gestoßen, dass die Touristik wieder schließen muss", sagt Stefanie Dickgiesser, Geschäftsführerin der Touristik Bad Wildbad GmbH. Denn schließlich habe jeder "alles gegeben, um die Hygienevorschriften umzusetzen". Weder Mokni noch Dickgiesser ist ein Corona-Fall aus den Hotels, Thermen oder den Attraktionen auf dem Sommerberg bekannt. Das hätte man durch die Nachverfolgung der Kontakte mitbekommen, als das noch möglich gewesen sei. Die Umsetzung der Hygienevorschriften habe auch viel Geld gekostet. Dafür habe man viele positive Rückmeldungen von den Gästen bekommen, dass die Konzepte funktionierten. "Der Tourismus ist der Leidtragende".

So hätten die Mitarbeiter "alles gegeben", die Öffnungszeiten der Tourist Info seien ausgeweitet worden und man habe "sehr viel Geld in die Hand genommen" für die Marketingmaßnahmen nach dem Restart, etwa für die Imagekampagne der Schwarzwald Tourismus Gesellschaft, für die der Gemeinderat extra Mittel lockergemacht habe sowie viele andere Aktionen.

Jeder hat profitiert

Und das hat funktioniert. Der Tourismus in Bad Wildbad sei nach der Wiedereröffnung sehr gut angenommen worden. Auch der Tagestourismus. Sowohl die Sommerbergbahn als auch die Attraktionen seien mit dem Sommer sehr zufrieden gewesen, auch die Thermen seien gut besucht gewesen. "Es gab viele Aktionen, egal, wo man hingegangen ist, es war sehr viel los", so Dickgiesser. Davon habe jeder profitiert, egal ob Gastronomie oder ein Fahrradladen.

Das schlug sich auch auf die Übernachtungszahlen nieder. Bis 31. August, so weit liegen die offiziellen Zahlen vor, gab es 121 042 Übernachtungen in der Stadt. Dies seien im Vergleich zum vergangenen Jahr mit 163 120 zwar rund 42 000 Übernachtungen weniger. Aber hier dürfe man nicht vergessen, dass fast drei Monate durch das Beherbergungsverbot komplett fehlen würden, erklärt die Tourismus-Chefin und Mokni ergänzt, dass für seine Häuser auch der in den Statistiken noch nicht verzeichnete September "extrem stark" gewesen sei. "Bis Mitte Oktober war es wirklich gut", so Mokni. Dann stiegen mit den Infektionszahlen und dem drohenden erneuten Beherbergungsverbot auch wieder die Stornierungen.

Weihnachten und Silvester müssen für Branche gerettet werden

Noch schwieriger war das Jahr für Tilman Blezinger vom Sommerberghotel. Zum Lockdown kam bei ihm auch noch ein Küchenbrand kurz nach der Wiedereröffnung hinzu. "Der Sommer war umfangreich schlechter als vergangenes Jahr", sagt er. Denn sein Geschäft ist zu einem großen Teil auf Reisegruppen ausgerichtet. "Wir sind busgruppenlastig", erzählt er. In normalen Jahren bewirtet er davon zwischen 200 und 300. "Dieses Jahr waren es vier." Und da diese Zielgruppe zumeist aus älteren Menschen und Senioren besteht, die auch gleichzeitig zur Corona-Risiko-Gruppe gehören, ist er skeptisch, ob sich das dieses Jahr ändere. Für den November plant er jetzt einen Außer-Haus-Verkauf mit Flammkuchen, Waffeln und Getränken. Immerhin, auch bei ihm gab es gute Nachrichten. So ist er mit seinem Haus für die Abwicklung der Übernachtungen des Campingwürfels "Sleeperoo" zuständig. Und der lief in diesem Jahr sehr gut, Dickgiesser spricht von einer 95-prozentigen Auslastung, Blezinger sagt: "Das ist der am besten bespielte ›Sleeperoo‹ in Deutschland." Deshalb gebe es auch Überlegungen, im nächsten Jahr zwei der Würfel aufzustellen.

Den aktuellen Stillstand sieht Mokni aber nicht nur negativ: "Der Lockdown bietet die einzige Chance, um Weihnachten und Silvester für unsere Branche zu retten." Das liege aber nicht in den Händen der Hotels und Gaststätten. Denn dazu sei es nötig, dass die Leute nicht nur reisen dürfen - sie müssen auch reisen wollen. Damit spricht er die Verunsicherung der Bürger an. Und er sagt noch mal: "Unser Hygienekonzept hat funktioniert." Auch das Robert-Koch-Institut habe bestätigt, dass Hotels und Restaurants nur minimal dazu beigetragen hätten, dass die Zahlen gestiegen seien. Eine Gefahr sieht er darin, dass zu früh gelockert werde und dann die Zahlen just zu den Feiertagen wieder ansteigen. Dickgiesser vermutet, dass gelockert wird, "aber nur wegen Weihnachten".

Keine Exit-Strategie?

Eine Hoffnung liegt für Mokni auch auf den möglichen Förderungen in Höhe von 75 Prozent des Vorjahresmonats, das die Bundesregierung in Aussicht gestellt hat. Aber erst einmal müsse das Geld auch kommen. Denn bislang seien die genauen Kriterien noch nicht bekannt. Deshalb hofft er, dass das Versprechen eingehalten werde, "dass wir unbürokratisch an das Geld kommen".

Dennoch stellt er sich die Frage, wie es in den kommenden Monaten weitergehen soll. Natürlich stehe ein Menschenleben über allem und er will kein Politiker sein, der die Maßnahmen abwägen muss. "Aber irgendwie muss es weitergehen und das sehe ich aktuell nur bedingt", sagt er und erkennt keine "Exit-Strategie" der Politik. Stattdessen gebe es "viele Wenn und Aber". Mokni befürchtet bei weiter andauernden Beschränkungen: "Viele aus der Tourismus-Branche werden das wirtschaftlich nicht überleben." Dickgiesser fügt an: "Wir müssen einen Weg finden, mit dem Virus zu leben." Dabei dürfe man auch den Tourismus nicht außen vor lassen, nicht differenzieren, sondern alle miteinbeziehen.

Für den Hotelier ist es wichtig, dass sich die Grundstimmung im Land wieder ändert. Man dürfe das Virus nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber die negative Schwingung schade ungemein. "Man wird coronamüde", spricht er das aus, was vermutlich ein großer Teil der Bevölkerung, nicht nur in Deutschland, denkt.