Bad Wildbad Infozentrum Kaltenbronn: Anfang ist gemacht

Mack erinnerte an die Gründung des Infozentrums und dessen Inbetriebnahme vor zehn Jahren. Anstatt drei Naturpark-Portalgemeinden zu werden, hätten damals Bad Wildbad, Enzklösterle und Gernsbach in einem Zweckverband gemeinsame Sache gemacht und mit Unterstützung des Landes und den Landkreisen sowie Mitteln aus dem Leader-Programm das Infozentrum im Naturpark auf Gernsbacher Markung an der Bad Wildbader und alten badisch-württembergischen Grenze entwickelt.

Sein Dank gelte den beiden Abgeordneten für die Unterstützung bei der Fortschreibung einer Erfolgsgeschichte.

Vielleicht ergebe sich eine Weiterentwicklung des Naturparks über Naturparkhäuser, zu dem das Infozentrum eines Tages werden könne. Vielleicht sei eine nochmalige Erweiterung nach der 2013 mit einem Auerhahnpavillon geschaffenen für die jährlich 300 000 nach Kaltenbronn kommenden Besucher sinnvoll. Ins Auge könne auch gefasst werden, das eine oder andere Angebot zu erneuern oder die Naturpark-Schulen in der Bäderstadt und im Murgtal zu verknüpfen. Sobald die Mittel freigegeben seien, werde an die Erarbeitung konkreter Pläne gegangen.

Kristina Schreier zeigte sich froh über die Unterstützung aus der Politik. Sie unterstrich die ihr wichtige Verbindung, die der Naturpark zwischen Mensch und Natur schaffe und fördere. Dies sei ein Unterschied zum Nationalpark, stellten Blenke und Felder fest, wo eben die Natur Vorrang habe. Zur Ausstellung gehört eine Ecke im Infozentrum, über der in großen Lettern steht: "Ohne Moos nix los". In genau dieser überreichte Blenke an Schreier, assistiert von den anderen Teilnehmern, symbolisch eine Handvoll der Sporenpflanzen.