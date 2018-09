Bad Wildbad "In der Region bereits einen Namen gemacht"

Bad Wildbad. Die 34-Jährige leitet derzeit die Touristik in Schömberg und setzte sich gegen 22 Mitbewerber durch. Der bisherige Geschäftsführer, Stephan Köhl, wechselte aus familiären Gründen nach Bad Ichl in Österreich und wurde am selben Abend verabschiedet.

Stefanie Dickgiesser studierte internationale Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Touristikmanagement an der University of Northumbria in Newcastle in Großbritannien und an der Akademie für Betriebswirtschaft und Welthandelssprachen in Stuttgart. Sie ist damit eine ausgewiesene Touristikfachkraft. Nach verschiedenen beruflichen Stationen, zuletzt als Referentin für Fortbildung und Medien beim Verband Bildung und Erziehung, Landesverband Baden-Württemberg, wechselte Dickgiesser im Januar 2017 nach Schömberg und wurde dort Leiterin des Eigenbetriebs Touristik und Kur.

Am 1. November wird sie ihren Dienst antreten