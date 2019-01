Bad Wildbad In Calmbach ratterten einst sieben Sägewerke gleichzeitig

Ältester Betrieb wird 1588 erstmals erwähnt

Von der urkundlichen Erstnennung her am ältesten ist die ehemalige Böhmlenssägemühle. Sie wird 1588 unterhalb des Orts an der Großen Enz erwähnt. Nach dem Dreißigjährigen Krieg ist 1650 der Wiederaufbau dokumentiert. Noch in Betrieb ist als einzige nur noch die Zimmersägemühle an der Enztalstraße (B294). Sie wird seit mehr als 40 Jahren von Bruno Kappler und seiner Familie, heute mit zwölf Mitarbeitern betrieben. Den Blick optimistisch in die Zukunft gerichtet arbeitet dort Sohn Joshua mit.

Er hat sich auf die Nachfolge mit dem Bacheler of Arts als Betriebswirtschaftler – den Bereich Holzhandel vertiefend studierend – darauf vorbereitet. Gefertigt wird alles, was am Bau oder sonst in der Holzindustrie an Balken und Brettern benötigt wird. Auch Verpackungsmaterial steht auf der Warenliste. Bestand um 1998 der Abnehmerkreis noch zu 90 Prozent aus Handwerkern, sind diese auf fünf Prozent geschrumpft. Der Großteil der Kunden sind heute Händler. Der Export aus Calmbach reicht bis nach China oder in die USA.

Erfasst sind in dem Heft außer den genannten Sägewerken noch die Aeulenssägemühle, Hauswiessägemühle, Dorfsägemühle, Lohsägemühle, die Sägemühle Gottlieb Barth am Calmbächle, die Calmbächles-Sägemühle, die 1962 abgebrannte Gartensägemühle, die 1964 neu erbaute und 1987 für den Neukauf umgebaute Keppler-Sägemühle, die Sägemühle gegenüber vom Bahnhof und zwei Franzosen-Sägemühlen. Mehr als 20 weitere Sägewerke klapperten an der Enz und ihren Seitentälern in früheren Jahren, bis diese vorübergehend in Pforzheim Württemberg verließ.