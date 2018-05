Bad Wildbad Hommage an Caterina Valente

"Bonjour Kathrin" nennt sich diese Show, ein Mix aus Musik, Gesang, einer Portion Varieté und Comedy. Viele Erinnerungen wurden dabei wieder lebendig. Die Hommage wurde produziert und wird präsentiert von Claudia Schill und Klaus Renzel, die die Lebens- und Erfolgsgeschichte der beiden Allround-Künstler überaus sensibel und schwungvoll nachempfanden. Als großer Könner am Piano präsentierte sich dabei Christoph Eisenburger, der außerdem Melodica spielte und gesanglich mitwirkte.

Natürlich eröffneten die drei Künstler den Abend mit dem Schlager "Bonjour Katrin", sozusagen eine tiefe Verneigung vor der heute 87-jährigen in der Schweiz lebenden Caterina Valente.

Auf der Bad Wildbader Kurtheaterbühne sangen, spielten und tanzten Schill und Renzel, unterstützt von Eisenburger, die Schlager mit denen Caterina Valente in der zweiten Hälfte des vergangenen 20. Jahrhunderts Millionen Menschen auf der ganzen Welt begeisterten: "Istanbul", "Ganz Paris träumt von der Liebe", "Malagueña", "Peppermint Twist", "Eventuell", "Steig in das Traumboot der Liebe" und "Ein Schiff wird kommen" waren im ersten Teil des quirligen Programms nur einige der insgesamt etwa 1400 Lieder, die Caterina Valente in zwölf Sprachen weltweit produzierte.