Bad Wildbad Hinweisschild ist offenbar zu klein

In Bad Wildbad gab es vor einigen Wochen eine Verlegung des Radwegs von der König-Karl-Straße in die Wilhelmstraße. Es gibt verschiedene Gründe dafür: Die König-Karl-Straße ist wesentlich stärker befahren, denn Autofahrer, die in die Straßen am Meisternhang (Alte Steige, Uhland-, Goethe-, Bismarckstraße, Eichwaldweg) wollen, müssen durch die König-Karl-Straße bis zur Uhlandbrücke fahren. In der König-Karl-Straße gibt es eine Reihe von Außenbewirtschaftungen von Bäckereien, Konditoreien und Gaststätten, die den Straßenraum einschränken. Dazu kommt der Fußgängerstrom vom Parkhaus P1 (Stadtmitte) zur Bergbahn. Und schließlich fährt hier auch noch die Stadtbahn, wobei jeder Radfahrer weiß, dass die Gleise zur Sturzfalle werden können.

Umleitung auf Wilhelmstraße