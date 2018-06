Hexenbutter oder gelbe Lohblüte wird dieser seltsame Pilz genannt: ein mystisches Wesen, halb Tier, halb Pilz, der in der Lage ist sich fortzubewegen. Auf unserem Tisch gilt er als giftig, in Mexiko dagegen findet er sich als "Mondkacke" gegrillt oder gebraten auf dem Teller wieder. Zwar nicht selten in unseren Wäldern anzutreffen, doch in dieser Form und Wachstum, wie hier gesehen am Märchenweg auf dem Bad Wildbader Sommerberg, ein besonderer Anblick. Foto: privat