Bad Wildbad Helikopter-Landeplatz: SPD-Räte dagegen

"Klare Ablehnung eines Hubschrauber-Landeplatzes" heißt es in der Stellungnahme der SPD-Gemeinderäte Dieter Gischer, Bruno Knöller, Lena Knöller, Ursula Jahn-Zöhrens, Hans-Henning Saß und Jürgen Schrumpf. "Überrascht und verwundert" hätten die Mitglieder der SPD-Gemeinderatsfraktion in der Presse von der Idee eines Bad Wildbader Geschäftsmannes erfahren, der zusammen mit Bürgermeister Klaus Mack und dem Ersten Stellvertreter Jochen Borg offensichtlich Überlegungen anstellt, in Bad Wildbad einen Hubschrauber-Landeplatz zu suchen und zu errichten. "Dies lehnen wir entschieden ab", schreiben die SPD-Stadträte. Sie sehen sich dazu veranlasst, mit dieser Presseerklärung in die Öffentlichkeit zu gehen, "nachdem dies Mack und Borg öffentlich thematisiert haben und der Gemeinderat davon bisher keine Kenntnis hatte und sich mit diesen Gedanken hoffentlich auch nicht befassen muss".

Anzumerken sei an dieser Stelle noch, dass selbst die Gemeinde Baiersbronn - die schwerpunktmäßig auf gut betuchte Touristen setze - keinen Helikopter-Landeplatz vorhalte. Für die sechs Ratsmitglieder der Sozialdemokraten würde dies allen bisherigen Aktivitäten und Zielen der Stadt zuwider laufen, heißt es weiter. "Wir sind ein Heilbad, eine Kurstadt und eine Kommune im Naturpark Nordschwarzwald, am Rande zum Nationalpark, in dem die Bürger dieser Stadt sich nach Erholung, Ruhe und Frische und gewiss nicht nach Fluglärm und kerosingeschwängerter Luft sehnen", schreibt die SPD-Fraktion weiter. Erschwerend komme hinzu, dass der Flugverkehr aufgrund der Umweltbelastung immer mehr in die öffentliche Kritik gerate. In einer Stunde komme man mit dem Auto oder noch besser mit dem Zug von Stuttgart nach Bad Wildbad. Von Karlsruhe, Baden-Baden oder Böblingen aus sei die Zeitspanne noch viel kürzer. "Wenn aber tatsächlich einmal der unwahrscheinliche, aber durchaus wünschenswerte Fall eintreten sollte, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Schauspieler Brad Pitt oder gar Papst Franziskus per Hubschrauber nach Wildbad kommen wollten, sind wir sehr für eine Ausnahmegenehmigung, so wie es jetzt für diesen Probeflug eine Ausnahmegenehmigung gab", heißt es weiter.

In ärztlichen Notfällen seien bislang Hubschrauber auf den Sportplätzen oder anderswo in der Stadt gelandet, daran werde sich auch nichts ändern".