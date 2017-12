Bad Wildbad Hautarztpraxis dicht - kein Nachfolger

Seinen ihn zuletzt aufsuchenden Stamm-Patienten sagte der in der ganzen Umgebung als Facharzt geschätzte Mediziner, dass er eine Tätigkeit an einem Krankenhaus im schweizerischen Zürich aufnehme. Erst vor wenigen Jahren war die Praxis von der Hinteren Gasse 50 in die Nachbarschaft der Bergbahn-Talstation umgezogen. "Ob und wann es einen Nachfolger gibt, erfahren Sie gegebenenfalls über meine Homepage", erläutert Koschorreck in seiner telefonischen Ansage. Auf seiner Homepage www.derma-schwarzwald.de steht zu lesen: "Ich führe meine Praxis ab dem 1. November 2017 wegen Auswanderung nicht mehr weiter."

Ohne Wartezeit

Dass dies – wenn auch nur Privatbehandlungen möglich waren – viele bedauern, verwundert nicht. Denn auf einem der Bewertungsportale für Ärzte ist folgende Beurteilung unter weiteren ähnlichen zu finden: "Ich habe direkt einen Termin bekommen und bin sofort dran gekommen, ohne Wartezeit. Der Arzt und das Arzthelferteam waren sehr freundlich und kompetent. Neben korrekter Diagnose und erfolgreicher Behandlung habe ich mich über gratis Proben gefreut. Die Praxis ist außerdem wunderschön und geschmackvoll eingerichtet. Eine Abrechnung über die gesetzliche Krankenkasse ist nicht möglich. Die Kosten für Selbstzahler sind allerdings bei gewöhnlichen Behandlungen oder Beratungen überschaubar."