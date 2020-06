Bad Wildbad Hangrutsch kostet 43.000 Euro

Bad Wildbad - In der jüngsten Sitzung des Bad Wildbader Gemeinderats war auch der Hangrutsch an der Marienruhe noch einmal Thema, der am 7. Februar infolge von unvorhersehbaren Starkregenereignissen unter anderem den Jahnweg entlang des Kurparks auf einer Länge von rund 20 Metern und bis zu einem Meter hoch mit Schlamm, Ästen und gefrorenem Wasser verschüttet hatte.