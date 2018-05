Bad Wildbad Große Schwierigkeiten bei Wahlen

Bei den ersten fünf Spielen habe der FC keinen Erfolg verbucht.

Dach des Clubhauses soll saniert werden

Danach sei es besser geworden, sagt Lechner. In der Winterpause habe sich allerdings eine „maue" Trainingsbeteiligung gezeigt. Der Start in die Rückrunde sei nicht "berauschend" gewesen. Ein schwarzer Tag sei die 0:10- Niederlage beim Lokalderby gewesen. "Mund abputzen und weitermachen", laute die Devise, mit dem Ziel, die Runde ordentlich durchziehen. "Ich bin sicher, dass wir das schaffen", bekräftigte Lechner. Die Planungen für die neue Runde laufen auf Hochtouren. Der Kader werde durch einige A-Jugendspieler verstärkt. Es sei eine Mammutaufgabe, den FC wieder nach oben zu bringen. Die finanzielle Situation des Vereins ist solide. Das ging aus dem Bericht von Kassierin Anne Proß hervor. Rücklagen sind vorhanden, werden aber auch gebraucht, denn das Dach des Clubhauses soll jetzt saniert werden.

Aus dem Jugendbereich berichtete Jürgen Gutbub, der die Jugendleitung kommissarisch übernahm. Die Jugend spielt seit 2011 in der Spielgemeinschaft Enztal zusammen mit Enzklösterle, Wildbad und Höfen. Zur Nachwuchssicherung brauche man in allen Juniorengruppen so viele Spieler wie möglich.

Auf eine gute Feldsaison und eine mittelmäßige Hallensaison verwies der Leiter der Altherrenabteilung (AH), Karl-Heinz Locher. 83 Mitglieder hat die AH, drei mehr als im Jahr zuvor.

Auch eine Reihe von Ehrungen stand auf dem Programm. Seit 50 Jahren sind Harald Pross und Joachim Seyfried Mitglieder beim 1. FC Calmbach. 40 Jahre ist Markus Mann dabei. 30 Jahre halten Benny Köhl, Michael Keller und Jochen Sausgruber dem Verein die Treue. Auf 25 Jahre bringen es Sybille Bott, Markus Bott, Uwe Grunwald, Benni Keck und Matthias Sey­fried.