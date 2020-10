Bad Wildbad Große Menge Müll auf dem Sommerberg entsorgt

Das Material wurde an zwei Stellen abgeladen, was vermuten lasse, dass der oder die Täter zwei Fahrzeuge nutzten oder ein Fahrzeug zweimal eingesetzt wurde, ist weiter zu lesen. Der Abladeplatz befindet sich am Grundweg, der Zufahrt zur ehemaligen Erddeponie, und liegt etwa 200 Meter von der Auffahrt zum Sommerberg (Blöcherweg) entfernt. Aufgrund der Beschaffenheit besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Abbruchmaterial um eine alte Hütte oder ein ähnliches Bauwerk handeln könnte. Die Polizei und das Landratsamt Calw haben die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt auch die Stadtverwaltung Bad Wildbad, Uli Keller, unter Telefon 07081/93 01 23 entgegen.