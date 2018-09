Bad Wildbad Gleich vier Einsätze für die Feuerwehr

Zurück im Feuerwehrhaus galt es die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge wiederherzustellen. Gerade als dies erledigt war und die ersten Kräfte ihre Einsatzkleidung wechselten, alarmierte die integrierte Leitstelle in Calw die Wildbader Abteilung zum vierten Mal an diesem Tag. Gemeldet wurde ein Brand im Keller eines Gebäudes in der Hochwiesenstraße.

Waschmaschine steht in Flammen

Daher hieß es für die Floriansjünger erneut Einsatzkleidung anlegen, Fahrzeuge besetzten und ab zur Einsatzstelle. Diese lag in einer Hangbebauung in zweiten Reihe als Eckreihenhaus. Schnell konnten Einsatzkräfte und Material in unmittelbarer Nähe zum Brandort eingesetzt werden.

Die Eigentümerin des Hauses war vom Nachbarn bereits aus dem stark verrauchten Wohnzimmer gebracht worden. Rettungsdienst und Polizei nahmen sich ihrer an. Vorsorglich wurde die 89-jährige Eigentümerin ins Krankenhaus gebracht, da nicht auszuschließen war, dass sie Rauchgas eingeatmet hatte.

Den Löschangriff nahmen die ersten beiden Trupps unter Atemschutz über den Treppenabgang im Haus und über die Kellernebentür vor. Auf Grund der starken Verrauchung entschloss sich Einsatzleiter Gerhard Wurster, vorsorglich die Abteilung Calmbach noch nachzualarmieren, um genügend Atemschutzgeräteträger vor Ort zu haben.

Die beiden Angriffstrupps hatten in der Zwischenzeit den Brandherd im Keller ausgemacht. Dort stand eine Waschmaschine in Flammen. Im Hausverteilerkasten erfolgte die Deaktivierung der Sicherungen, um das Gebäude stromlos zu schalten. Parallel wurden auch die Stadtwerke Bad Wildbad alarmiert.

Nach kurzer Zeit konnte gemeldet werden, dass das Feuer gelöscht ist. Schwierig gestaltete sich aber die Entrauchung des Objekts, da beim Eintreffen der Feuerwehr alle Verbindungstüren im Haus offen waren. Zimmer für Zimmer mussten daher mit zwei Überdrucklüfter rauchfrei geblasen werden. Um dann auch den letzten Rauch aus dem Keller entfernen zu können wurde dann noch im Hausinneren ein elektrischer Lüfter eingesetzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 20.000 Euro.

Für die 37 Floriansjünger war dann der "Berufsfeuerwehrtag" gegen 19 Uhr beendet. Im Einsatz waren die Abteilungen Bad Wildbad und Calmbach mit neun Fahrzeugen. Unterstützt wurden sie vom Rettungsdienst und den Kräften der SEG Oberes Enztal sowie vom Polizeiposten Bad Wildbad.