Bad Wildbad Glanzlichter auf hoher See

Uelner studierte Gesang an der Hartt School of Music in Hartford, Connecticut und hatte Engagements unter anderem an der Connecticut Opera, Staatstheater Wiesbaden oder den Schlossfestspielen Heidelberg.

Markus Herzer ist Pianist, Keyboarder, Arrangeur und Komponist und ist Musical-Keyboarder unter anderem bei Wicked, Mamma Mia!, Elisabeth die Die Schöne und das Biest.

Klarinettist und Saxofonist Martin Förster hat ebenfalls viel Musical-Erfahrung aus den Musicals 42nd Street.

Karten gibt es im Internet (Reservix), bei der Touristik Bad Wildbad und an der Abendkasse im Theater.