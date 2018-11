Bad Wildbad Gesunde Ernährung

Bad Wildbad. Einstimmig beauftragte der Bad Wildbader Gemeinderat die Stadtverwaltung, die Belieferung der Schulen und Kindergärten ab dem 1. Januar auszuschreiben. Der bisherige Lieferant hatte den Vertrag zum 31. Dezember gekündigt. Ab Sommer 2020 soll mit der Fertigstellung der Mensa an der Fünf-Täler-Schule in Calmbach auf eine Essensbelieferung im "Cook and Chill"-Verfahren (Kochen und Kühlen) umgestellt werden.