Bad Wildbad Gelungene Mischung aus Musik und Mord

Die in Schutzanzügen gekleideten Ermittler sorgen sofort für die Spurensicherung, während die Stadtkapelle mit "Just a closer walk with thee" das Publikum vom Geschehen vor der Bühne ablenkt und die Leiche abtransportiert wird. Aber wer war der Mörder? fragte man sich. Nach einem köstlich "denglischen" Telefonat mit dem bekannten Detektiv Sherlock Holmes (Wolfgang Treiber) leitet dieser während der Melodie "Pink Panther" die Ermittlungen ein und versucht Beweise zu finden. Allerdings erfolglos. Auch vier "Flitzer", ein Schnelldurchlauf von Szenen während der Zeit in der Police Academy, und das Musikstück "Die nackte Kanone" bringen keine Anhaltspunkte. Selbst Miss Marple (Karin Knöller), zu deren Ehren das bekannte Filmthema "Miss Marple" erklingt, kommt nicht zum Ziel. Obwohl sie eine Schwarz-Weiß-Videokassette gefunden hat, auf der beim Duschen eine "blutig" verfärbte Hand an der Duschwand herunterrutscht, untermalt von der Melodie "Psycho."

Susanne Olles, die Ehefrau des "Ermordeten", selbst Spielerin der Stadtkapelle, erklärt allerdings, dass dies eine Szene aus dem Urlaub gewesen sei, bei der ihr Mann eine Flasche Tomatenketchup mit dem Duschgel verwechselt hätte. Während dieser Szene ist von der Stadtkapelle der "Kriminal-Tango" zu hören.

Die erfolglose Miss Marple verweist auf James Bond (Benedikt Teufel). Das "James Bond Theme" begleitet den Filmhelden, der mit einem Bobbycar durch die Trinkhalle angerast kommt und bei "Skyfall" und Martini neben seinem Bondgirl (Luisa Koch) über den Fall nachdenkt. Natürlich kam Bond gerade aus der Schweiz, sodass die überaus anspruchsvolle Komposition "Alpina Saga" sinfonisch und lautmalend sowie mit entsprechenden Bilder auf der Leinwand wieder einen musikalischen Leckerbissen bietet.

Die Sache wird immer geheimnisvoller

Der von James Bond erwartete Anruf täuscht. Es ist das Bestattungsunternehmen Günthner, das mitteilt, dass die Leiche verschwunden ist. Jetzt wird die Sache immer geheimnisvoller, und Susanne Olles nimmt die Ermittlungen selbst in die Hand, indem sie Dana Scully (Stefanie Geyer), eine Spezialistin für Übersinnliches aus der TV-Serie "Akte X" engagiert, wozu die gleichnamige Titelmelodie erklingt. Scully ist erfolgreich und kommt in Kontakt mit Peter Olles, der aus dem Off meldet, dass er lebt und zurückkehrt.

Die Lösung des Falles erfolgt allerdings durch den neurotischen Privatdetektiv Adrian Monk (Detlev Heselschwerdt) aus der gleichnamigen amerikanischen TV-Serie. Bei "It’s a jungle out there" und "Monk TV Theme" gelingt es Monk, begleitet von Sherona Fleming (Nadine Schmid), die Lösung zu finden. In einem Filmstreifen, untermalt von "Peter Gunn Theme", wird gezeigt, wie der Dirigent Martin Koch in der Praxis von Peter Olles Medikamente stiehlt, um Olles zu vergiften und damit zu verhindern, dass dieser beim Jahreskonzert mitspielt. Glücklicherweise ist die Dosis des Mittels zu niedrig, und so betritt Olles zu den Klängen des "Police Academy March" wieder die Trinkhalle – der "Mord" ist geklärt, Handschellen für den Täter Koch. Während Susanne und Peter Olles, nun im Schlafgewand, durch die Reihen des Publikums abgehen, spielt die Stadtkapelle den Bill-Ramsey-Hit "Ohne Krimi geht die Mimi."

Nach der Vorstellung der Instrumental-Solisten Ralf Busse, Marco Oberle, Nina Dietz, Katharina Vöhringer, Max Wöbking, Hans-Jörg Pfeiffer, Stefan Schlecht, Blazej Lizak, Ann-Kathrin Speidel, Pia Frey, Oliver Brameier und Rafaele Günthner, sowie Nina Dietz (Film-Regie), Felix Schmid (Tontechnik) und Paul Grünwedel und Daniel Koch (Regie) verabschieden sich alle Mitwirkenden vokal – auch dies ist neu – mit dem vierstimmigen Abendlied von Wilhelm Nagel "Schöne Nacht, Gestirne wandeln".

Begeisterter anhaltender Beifall für das Konzert "Crime Time", das in einer tollen Kombination von ausgezeichneter Blasmusik, Video, Schauspiel, Film, Technik und vor allem Ideenreichtum ein weiterer Höhepunkt in der Geschichte der regelmäßig im Mai stattfindenden Jahreskonzerte der Stadtkapelle bleiben wird. Die Idee dazu übrigens kam im Januar bei einer sehr erfolgreichen nächtlichen Besprechung von Martin Koch, Nina Dietz und Vanessa Podak zustande und wurde in knapp vier Monaten umgesetzt.