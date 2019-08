Bad Wildbad Gelbe Säcke nicht pünktlich abgeholt

So oder so geben die Müllsäcke mit dem leichten Verpackungsmüll kein schönes Bild in der Wildbader Innenstadt ab. Insbesondere nicht in der König-Karl-Straße, in der sich Touristen vor der Sommerbergbahn tummeln. Da nämlich fällt bei Restaurants und Imbissstuben besonders viel Müll an.

Wildbads Bürgermeister stört sich an den Verzögerungen

Bürgermeister Klaus Mack ist die verspätete Abholung ebenfalls ein Dorn im Auge. Von der zuständigen Abfallwirtschaft des Landkreises Calw (AWG) habe er allerdings keine Rückmeldung zu den Umständen der Verzögerungen bekommen. Er selbst habe auf die Abfallentsorgung keinen Einfluss.