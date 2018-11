Bad Wildbad Gebühren für Dauerparker steigen

Während sich Knöllers Kritik auf die seiner Meinung nach zu starke Erhöhung dieser Karten bezog und er nicht etwa Tourismusbetriebe, die mehrere Karten kaufen würden, bestrafen möchte, geht es der Stadtverwaltung vor allem um die vielen "offenen Zusammenschlüsse", also Gruppen, die sich nur zusammenschließen würden, um ermäßigte Parkkarten zu erwerben. Hier soll "ein gewisses Maß an Gerechtigkeit" geschaffen werden.

Grundsatzidee richtig – aber Missbrauch vorbeugen

"Eine Erhöhung muss mal sein", sagte Jochen Borg (CDU), zumal es sich nicht um eine große, weltbewegende Mehreinnahme handle. Auch wenn die CDU-Fraktion zustimmen werde, zeigte er sich mit diesem System der offenen Gruppen "nicht ganz einverstanden. Das kann’s eigentlich so nicht sein."

Auch Rita Locher (FWV/FDP) fehlte eine Definition, wer die ermäßigten Karten erwerben könne: "Das ist so wie mit den Familienkarten im Schwimmbad", bei denen "Familien ihre 30-, 40-jährigen Kinder mit auf die Karte nehmen", sagte sie unter dem Schmunzeln ihrer Ratskollegen. Sie forderte, eine neue Definition zu schaffen und die Kriterien zu konkretisieren. Ins gleiche Horn stieß auch Rainer Weiss (CDU): "Als offene Gruppe macht das überhaupt keinen Sinn."

Man sei sich einig, dass die Grundsatzidee richtig sei und wolle aber dem Missbrauch vorbeugen, fasst Mack zusammen. Knöller forderte, zuerst Kriterien aufzustellen und dann erst die Beträge zu erhöhen, wenn klar sei, wer in Zukunft ermäßigte Karten kaufen könne. Deshalb stimmte er auch gegen den Antrag, die restlichen Ausschussmitglieder stimmten dem Antrag geschlossen zu.

Jaja, die Schwaben sind schon findig, wenn es ums Sparen geht. In Bad Wildbad zum Beispiel: Da gibt es ermäßigte Dauerkarten für das Parkhaus, wenn man mindestens zwei abnimmt. Also schließen sich findige Wildbader zu "offenen Gruppen" zusammen, um so beim Parken kräftig sparen zu können. Auch wenn man sich eigentlich überhaupt nicht kennt, gemeinsam Sparen schweißt zusammen.

Früher haben die Leute, um gemeinsam sparen zu können, Sparvereine und Genossenschaftsbanken gegründet, heute gibt’s halt Genossenschaftsparken.

Und dieses System lässt sich ja beliebig ausdehnen: Genossenschaftsessen zum Beispiel – "ich kenn dich zwar nicht, aber wenn die Pizza nur die Hälfte kostet, sitz’ ich sogar zu dir an den Tisch".

Oder so: Zwei Menschen, die eigentlich in getrennten Wohnungen leben, ziehen zusammen, um künftig gemeinsam zu sparen – in einer WG, einer Wohngenossenschaft. Und wenn sie sich dann in ihren eigenen vier Wänden kennenlernen, heiraten sie vielleicht sogar. Und sparen dann noch mehr. Verrückt!

Oder zwei Gemeinden tun sich zusammen, um sich einen Bürgermeister zu sparen. Wie wär’s, Enzklösterle?