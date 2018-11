Bad Wildbad Gärtner sieht Abkehr der Bürger von etablierten Parteien

In seinem zuweilen kritischen Bericht bedauerte Gärtner die Verluste der Unionsparteien bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen und die Situation in Baden-Württemberg. "Man kann die Zahlen nicht schönreden, es ist eben so", sagte er und bezeichnete die Entwicklung in den vergangenen Jahren als dramatisch. Und das trotz der eigentlich guten Situation auf dem Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft. "Wie kommt das?", war seine Frage.

Die Antwort sah er in einer teilweisen Abkehr der Bürger von den etablierten Parteien. Als mögliche Gründe dafür vermutete er die politische Situation auf höchster Ebene, beispielsweise im Machtstreben, in Asylfragen und im Diesel-Skandal. Als dringend verbesserungsbedürftig erachtete er die digitale Infrastruktur.

In seinen weiteren Ausführungen berichtete er über die Aktivitäten im Bad Wildbader Stadtverband, bei dem die Mitgliederzahl mit 63 ebenso wie die von Schatzmeisterin Roswitha Schwarz vorgetragene finanzielle Situation seit der jüngsten Mitgliederversammlung im April 2016 stabil geblieben sei. "Es hat Spaß gemacht", zog Gärtner Bilanz über seine neun Jahre an der Spitze des CDU-Stadtverbandes und wünschte diesem eine weiterhin positive Entwicklung. Weiß, der die Finanzen zusammen mit Annette Gärtner geprüft hatte, bestätigte Schwarz eine vorbildliche Kassenführung.