Die Fußballer des FV Wildbad feierten ihre Meisterschaft in besonderem Rahmen. Und zum Empfang der Aufstiegshelden auf dem Rathausbalkon strahlte auch die Sonne mit den Fußballern um die Wette. "Das gab es in den vergangenen 100 Jahren noch nie", hob Bürgermeister Klaus Mack hervor. Er erfüllte ein Versprechen, das er noch Anfang Mai im Rahmen der Hauptversammlung des Vereins gab. "Nach 107 Jahren ist der Aufstieg gelungen", zollte FV-Vorstandssprecher Bernd Maisenbacher der Mannschaft, Trainer Erdogan Aksoy sowie allen Mitstreitern Anerkennung. Allen Beteiligten attestierte Mack Teamgeist und Zielstrebigkeit in seinen Glückwünschen. "Mit dem neuen Kunstrasenplatz konnten wir einen kleinen Beitrag für den Erfolg leisten und gratulieren herzlich", so der Rathauschef. Begeistert von dem Empfang waren auch die Fußballer selbst. "Es ist eine tolle Sache, dass uns als Amateuren etwas vergönnt ist, was wir sonst nur aus dem Fernsehen für Meisterschaften und Pokalsiegen der Profis kennen", fasste Patrick Metzler vom Spielausschuss die Eindrücke zusammen. Der Aufstieg in die Kreisliga sei bislang unvorstellbar gewesen und deshalb etwas Besonderes. Zu Hause ungeschlagen holte der FV Wildbad 73 von 90 möglichen Punkten und verlor nur drei Mal. Der beste Sturm der Liga schoss 120 Tore, 40 davon alleine Waldemar Schmidt­ – und das bei nur 38 Gegentreffern. Beim anschließenden Umtrunk feierten die Fußballer mit ihren Fans. Foto: Stocker